Sanremo 2023, "è accaduto qualcosa di clamoroso": bomba su Amadeus

Si parla ancora del Festival di Sanremo 2023, la kermesse dei record e delle polemiche. Se ne parla in "La tv vista da internet", rubrica curata da Giancarlo De Andreis sul settimanale DiPiùTv, dove si sottolinea come Sanremo, quest'anno, non ha avuto un successo clamoroso solo in termini di meri ascolti.

Scrive infatti De Andreis: "Il vero vincitore di Sanremo è stato il conduttore, dato che anche la quarta edizione a lui affidata ha praticamente incollato l’Italia davanti alla televisione, con un cast di cantanti che ha accontentato tutti i palati, fatto da artisti popolari, nuove stelle della canzone, giovani di talento e belle speranze", rimarca promuovendo a pieni voti Amadeus.

Dunque, De Andreis sottolinea: "Clamorose le interazioni sui social". Infatti, anche da questo punto di vista, la kermesse ha polverizzato i precedenti record. In particolare, i momenti più commentati sono stati quelli "nostalgici", quali l’esibizione del trio Gianni Morandi-Massimo Ranieri-Al Bano, ma anche la reunion dei Pooh, così come poi quando sul palco c'erano Gino Paolo e Ornella Vanoni. "Quei momenti hanno emozionato il pubblico sia in sala che a casa e hanno fatto esplodere i social", ha concluso De Andreis.