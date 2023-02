Bruce Springsteen lancia la chitarra, sul palco finisce in disgrazia

19 febbraio 2023 a

Aiuto, Bruce Springsteen è impazzito. Scene surreali, quelle arrivate dalla State Farm Arnea di Atlanta, Georgia, Stati Uniti, dove nel corso di un concerto di qualche giorno fa il "Boss" ha lanciato la sua chitarra elettrica colpendo un tecnico in testa.

Il video, ripreso da alcuni fan, ha ovviamente iniziato a fare il giro del web arrivando in tutto il mondo. Va detto che Springsteen ripete il lancio della chitarra quasi ad ogni suo concerto, ma in questo caso appare evidente che le cose non siano andate per il verso giusto.

L'uomo che è stato colpito si chiama Kevin Buell, collaboratore dell'artista: manca la presa della Fender Telecaster di Bruce Springsteen, viene colpito in testa e stramazza al suolo.

Mentre la E Street Band proseguiva un poco turbata a suonare, ecco che Springsteen va a sincerarsi delle condizioni di Buell, che fortunatamente non ha patito gravi sofferenze.