Fedez e Chiara Ferragni? "Perché il rapper sta affondando" 

21 febbraio 2023 a

a

a

Fedez e Chiara Ferragni, non si parla d’altro ormai. Il Festival di Sanremo è ormai archiviato, tranne per quanto riguarda la coppia più social d’Italia: dalla finale di sabato 11 febbraio, il rapper è praticamente in silenzio social e l’imprenditrice digitale bada bene a postare foto in cui ci sia il marito, anche durante le feste in famiglia o a San Valentino. Tutto questo, presumibilmente, per alimentare le voci di una presunta crisi.

"Separati in casa. Pare che...": Fedez-Ferragni, indiscrezioni drammatiche

Nei fatti non è dato sapere se esiste davvero, dato che i due sono stati fotografati insieme diverse volte nelle ultime due settimane. Le ipotesi che circolano in rete sono tante, ma la più accreditata fa pensare a una “gelosia” della Ferragni: non per il bacio in bocca del marito con Rosa Chemical (che era probabilmente studiato a tavolino), ma per l’eccessivo protagonismo di Fedez, che senza essere in gara è diventato il re del Festival per le polemiche che ha scatenato, oscurando la moglie che ha fatto la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata.

"Due paroline": per Fedez umiliazione totale, la bomba di Mario Giordano

“Chi esce veramente male a livello d’immagine da tutta questa storia è lui”, è l’analisi di Angela Orecchio su Il Messaggero. “La necessità di protagonismo, a Fedez - ha aggiunto - sembra davvero essere sfuggita di mano. E la maschera del marito perfetto e devoto, pronto a stare alle spalle della moglie, cade”. La conseguenza è che le interazioni del profilo della Ferragni stanno volando, mentre Fedez ne sta uscendo indebolito, con il sentiment nei suoi confronti che sta diventando per la maggioranza negativo.