Amici, "crisi coniugale": chi è pronto a lasciare Maria De Filippi

Roberto Tortora 22 febbraio 2023 a

a

a

Cosa sta succedendo a Raimondo Todaro? Se lo chiedono in molti, tra spettatori, staff e soprattutto concorrenti di Amici, il talent di Maria De Filippi di Canale 5. L’ex-concorrente di Ballando con le stelle è insegnante di latino-americano da oltre due anni nel programma Mediaset, ma negli ultimi tempi è sembrato non più in sintonia con il contesto in cui si trova. Sottotono e pensieroso, scostante con i suoi allievi. Tra questi, Megan Ria ha ammesso una certa insoddisfazione nei confronti del suo maestro e ha così chiesto e ottenuto di farsi seguire da Emanuel Lo. Stesso discorso per Mattia Zenzola, tra gli allievi di maggior successo di questa stagione di Amici. In seguito a seri problemi avuti con Todaro, ha iniziato a prendere delle lezioni con Alessandra Celentano, considerata – almeno nel programma – una nemica di Raimondo.

"Perché me la sono presa con Wax". De Filippi, quella lite ai casting

Alla base di questo atteggiamento ci sarebbe in cantiere una decisione drastica: Raimondo Todaro sarebbe pronto a lasciare Amici, perché vive attualmente una crisi profonda con la moglie, Francesca Tocca, anche lei ballerina professionista del talent. Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo, il piano si sarebbe inclinato a partire dallo scorso novembre e la situazione è poi peggiorata di giorno in giorno.

"Dove può andare". Lorella Cuccarini, addio Mediaset?

I due, infatti, non si mostrano più in coppia e l’ultima foto social della Tocca, con in braccio la figlia, risale proprio a novembre. Commentata dal marito, peraltro, con dei cuori. Da lì in poi la (presunta) rottura. Non la prima della coppia, visto che tre anni fa c’era stato un altro allontanamento, con la ballerina che ha anche frequentato per un periodo un ex-allievo di Amici, il rumeno Valentin Dumitru. Una storia breve, cui ha fatto seguito il ritorno tra le braccia di Todaro, con cui è sposata dal 2014. I dieci anni di matrimonio sono alle porte, ma il dubbio che questa soglia possa non essere varcata è molto, molto forte.