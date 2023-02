Fedez-Ferragni, divorzio? Soldi, perché il rapper ne esce "rovinato"

22 febbraio 2023 a

Fedez e Chiara Ferragni sono davvero in crisi? Più passano i giorni e più il sospetto avanza, dato che i due sono freddi come mai in passato sui social per quanto concerne la loro relazione. Il rapper è praticamente sparito, mentre l’imprenditrice digitale si guarda bene dal postare qualsiasi foto o riferimento che comprende anche il marito. Da quando è finito il Festival di Sanremo - che per un motivo o per un altro è stato probabilmente la causa di tale crisi - i due sono stati visti insieme soltanto in un paio di occasioni.

Un video a cena da Cannavacciuolo nella sera di San Valentino e una paparazzata all’esterno di un palazzo, forse per una terapia di coppia o forse addirittura per una consulenza legale da uno specialista di separazioni vip. Stando a quanto riporta Vanity Fair, la situazione sarebbe piuttosto critica, con Fedez che non sarebbe stato cacciato di casa, ma gli sarebbe stato imposto dalla Ferragni di non dormire in stanza con lei. Insomma, il rapper sarebbe nella “fase del divano”, e c’è già chi prova a fare qualche conto in caso di separazione.

Un divorzio dei Ferragnez sarebbe pesante almeno quanto quello di Francesco Totti e Ilary Blasi. Stiamo infatti parlando di una coppa d’oro, in tutti i sensi, che vale decine di milioni di euro tra fatturati, società, immobili. Quantificare il patrimonio dei due, come coppia e come singoli, non è affatto semplice, ma secondo Il Messaggero sarebbe Fedez quello che avrebbe più da perdere in un’eventuale separazione: la Ferragni parte da una posizione di forza, dato che secondo le varie stime internazionali il suo patrimonio sarebbe di 40 milioni di dollari.