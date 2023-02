Flavio Briatore, Barbara D'Urso addio? La foto (piccante) che spiega tutto

22 febbraio 2023 a

a

a

Tutto finito tra Flavio Briatore e Barbara D'Urso. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, il presunto flirt tra l'imprenditore e la conduttrice Mediaset sarebbe già naufragato. Qualcuno si era già insospettito a San Valentino, nessuno scatto dei due insieme. Ma a confermare la possibile rottura tra i due sarebbero alcune foto di Briatore al bordo del suo yacht con amici e amiche.



"Via quei tavolini". Agguato a Flavio Briatore: ecco che roba è l'Italia

Tra loro non c'è traccia di Barbara D'Urso. Briatore recentemente ha scelto di partire per i Caraibi per godersi una pausa di relax. Con lui anche alcune ragazze, ma la D'Urso, come detto, non c'è. Nelle ultime settimane le voci di una possibile storia tra i due si erano fatte sempre più insistenti. "Siamo usciti un po’ di volte con amici, lo trovo un uomo interessante”, ha affermato recentemente la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Ma q quanto pare questo flirt si è perso nelle acque dei Caraibi. Infatti Briatore, dopo aver festeggiato il compleanno della sua ex Elisabetta Gregoraci, ha deciso di far rotta sull'isola di Saint Barth. E a bordo dello yacht, come mostrano le foto di Chi, alcune ragazze averbbero condiviso la vacanza con Briatore. Va detto che nessuna di queste appare troppo vicina all'imprenditore. Ma di certo l'assenza della D'Urso potrebbe essere un segnale. Briatore è single?