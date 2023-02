Cristina D'Avena, "ciao Vittorio": il terribile lutto che la colpisce

22 febbraio 2023 a

Cristina D’Avena è stata colpita da un lutto doloroso. Nelle scorse ore è venuto a mancare uno dei suoi più stretti collaboratori degli anni d’oro. Si tratta di Vittorio Bestoso, un doppiatore molto apprezzato che ha prestato la voce ad alcuni dei personaggi più amati dei cartoni animati, delle serie tv e dei videogiochi. Come attore viene ricordato nel ruolo di Jack nelle serie Licia dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e cantiamo con Licia.

"C'entra con l'onore": Cristina D'Avena alla festa FdI, la poercheria di Repubblica

La D’Avena è stata molto discreta nel manifestare il suo dolore per la scomparsa di un caro amico. Si è infatti limitata a condividere una breve clip di una scena della serie in cui è stata protagonista per tanti anni. Nel video si vede Vittorio Bestoso, venuto a mancare a 70 anni, interpretare il ruolo di un manager discografico che, dopo aver sentito la voce della tenera Licia, decide di includerla nel gruppo dei Bee Hive.

“Ciao Vittorio”, ha scritto la D’Avena aggiungendo un cuore grigio nella didascalia. L’artista è stata inondata di messaggi di cordoglio e di affetto, fra cui quello di Marco Bellavia, storico conduttore di Bim Bum Bam che nella serie in cui c’erano anche la D’Avena e Bestoso interpretava il ruolo di Steve.