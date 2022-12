Cristina D'Avena vestita così sul palco di FdI: una provocazione?

17 dicembre 2022 a

Cristina D'Avena sul palco di Fratelli d'Italia. La cantante delle sigle più famose dei cartoni animati ha cantato anche al decennale del partito di Giorgia Meloni. Una presenza che ha scatenato le polemiche della comunità LGBTQ+. "Se canti alla festa di un partito che vuole demolire i diritti della comunità Lgbtq+ poi non presentarti alle nostre serate o ad altre feste arcobaleno", è stata una delle accuse più frequenti.

Peccato però che in pochi hanno notato un dettaglio: la gonna della D'Avena. L'outfit infatti era arcobaleno, un chiaro messaggio. Così come la scelta di cantare la canzone di Lady Oscar, personaggio queer ante litteram."Ho letto commenti e considerazioni feroci sulla mia partecipazione alla festa di questa sera - è stata poi la replica a chi l'ha attaccata -. Non credo serva spiegare come mi sia sentita; preferisco ricordare a chi mi ha giudicato, forse con un po' troppa fretta, chi sono".

In difesa della cantante anche Fiorello e Vladimir Luxuria: "Io ho cantato alla Festa dell'Unità e nessuno si è indignato", "Mi domando piuttosto se consentiranno a Cristina di cantare 'la spada di Lady Oscar' perché qualcuno potrebbe pensare che essendo ambigua l’identità sessuale di Lady Oscar la festa di Fratelli d’Italia rischi di diventare la festa della loro tanto temuta (ma di fantasia come il cartone animato) 'ideologia gender' e confondere i pargoli che accorreranno".