Rocco Siffredi, clamorosa risposta a Selen: "Quante scop***e"

Facciamo l'amore e non la guerra. Potrebbe essere questo il sottotitolo di un ipotetico nuovo film con protagonista Selen e Rocco Siffredi, due attori a luci rosse che hanno conquistato l'attenzione pubblica per una "frustata" sul set. La trama sarebbe quella di due ex amanti che si ritrovano a riparlare dei tempi andati con lei che si toglie qualche sassolino dalla scarpa e lui che propone di fare pace a modo suo, con una masterclass della Siffredi Academy, ma con i valori della Golden Age del cinema a luci rosse in Italia. Ma andiamo con ordine. Sul Corriere della Sera, Selen ha raccontato che "Rocco non ama le donne e non le odia: le utilizza. Con lui ho fatto il mio secondo film. La sera prima di girare, dato che eravamo giovani e con gli ormoni a mille, abbiamo fatto l’amore. Non è andata bene, lui dopo aveva delle scene e non voleva stancarsi. La sera a cena, davanti alla troupe ho detto, speriamo che domani andrai meglio. In quel film ero una ricca signora che andava a cavallo, lui era il mio maggiordomo. Gli chiedevo di preparare il bagno al rientro della mia cavalcata, Rocco prese il frustino con cui doveva accarezzarmi e mi diede una frustata così forte che dovettero fermare la scena. Quell’episodio mi traumatizzò. Non ho più voluto lavorare con lui".

La scena si trova nel lungometraggio del 1993 "Selen pulendra in calore". Ovviamente si tratta di una finzione cinematografica, all'interno di un set e nei fotogrammi si nota il rallentamento dei colpi al momento del contatto col il sedere di Selen, che è anche evidenziato da primi piani d'antan. La scena dura parecchi minuti e, prima del sesso, il maggiordomo Rocco Siffredi spalma anche tutto il corpo di Selen con degli oli e dei profumi. Quindi per l'attore non ci fu nessuna violenza. Ma Rocco Siffredi non intende fare ulteriori polemiche e risponde a Selen annunciando - nella sua chiacchierata con Niccolò Fantini di MOW - un clamoroso appello pubblico, tramite a La Zanzara (Radio24) proprio nei riguardi di Selen. Si tratta dell'annuncio di uno spettacolo speciale "per riportare" racconta Siffredi in esclusiva a MOW, "la rivoluzione che il porno portò allora che è il sesso vero, quello degli anni 90, non quello che c'è adesso. Giuro, sarebbe un sogno per me: ritornare tutte in voga, per fare qualcosa di fantastico. Lo dico a prescindere dal film, che magari oggi non vogliono più fare, ma per l'orgoglio degli anni '90: quante s***e abbiamo fatto fare in giro? Ma perché vergognarsi oggi di questo? Io vedo sul palco: Cicciolina, mano nella mano con Eva (Henger), mano nella mano con Selen, poi Marina Lothar, poi Lilli Carati, Rossan Doll.... ma ci siamo dimenticati di quante s***e ci hanno regalato?".