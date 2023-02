Fedez e Rosa Chemical, "schiaffo" a Giovanardi: cosa succede in procura

24 febbraio 2023 a

"Nessun atto osceno a Sanremo": la Procura ha chiesto l'archiviazione per il caso Fedez-Rosa Chemical all'Ariston. Tutto era partito dall’esposto di Pro Vita nei confronti dei due cantanti e dell'atto sessuale mimato durante la finale del Festival. L’accusa era quella di atti osceni in luogo pubblico. Oltre a questo, a creare polemica è stato anche il bacio che i due si sono scambiati sul palco.

L’esposto, in particolare, era stato presentato dall’avvocato Luca Ghelfi per conto della Onlus, accompagnato da una nota di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, Carlo Giovanardi, ex ministro con delega alla Famiglia, e l’avvocato Valerio Cianciulli. Una petizione della Onlus aveva raccolto oltre 37 mila adesioni. Per i magistrati, però, il reato non esiste.

Per quanto riguarda invece l’inchiesta su Blanco e sui danneggiamenti dopo la scena delle rose prese a calci sul palco di Sanremo, la procura avrebbe chiesto alla Rai se effettivamente ci sono stati dei danni e di quantificarli. Al momento, comunque, nessun commento è arrivato dai diretti interessati. Soprattutto Fedez e Blanco hanno ridotto al minimo le loro comunicazioni. Nel caso del rapper, inoltre, ci sarebbe aria di crisi con la moglie Chiara Ferragni. I due, infatti, non si fanno vedere insieme sui social da quando è finito il Festival.