Fedez-Ferragni? "Possibile che ogni giorno...", chi si schiera con loro

Da quando è finito il festival di Sanremo uno degli argomenti più discussi riguarda la coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez. Sono in crisi oppure no? Non si parla d'altro ormai. Un lettore del Corriere della Sera ha espresso tutto il suo disappunto ad Aldo Grasso: "Possibile che ogni giorno siamo costretti a leggere le 'avventure' di Fedez? A me pare che in questo modo gli diamo molta più credibilità di quanto ne merita. Non lo crede anche lei?".

"Per fortuna nessuno di noi è obbligato a leggere le avventure di Fedez - ha risposto il giornalista nella sua rubrica sul Corsera -. Ma le assicuro che lo fanno in moltissimi. E il motivo è semplice: Federico Lucia in arte Fedez e Chiara Ferragni sono la versione digitalmente avanzata di un 'topos' letterario, o se preferisce di un 'format' televisivo: la coppia di successo, bella e litigiosa (a Roma direbbero litigarella)".

"L’archetipo sono ovviamente Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, e Al Bano e Romina Power - ha continuato Grasso -. A lungo il loro ruolo è stato preso da Francesco Totti e Ilary Blasi, prima che il matrimonio crollasse. Ora tocca ai Ferragnez, che è anche il titolo di una serie". Su quanto successo a Sanremo, invece, ha detto: "Non si poteva invitare lei senza invitare pure lui, che le ha un po’ rubato la scena. Del resto Fedez fa il suo mestiere: l’artista. E l’artista promuove se stesso. Deve far parlare di sé e tenere banco. In questo Fedez è persino più attrezzato della Ferragni. Prima ancora che un musicista, è un comunicatore digitale, che ha compreso la regola base: per costruire una comunità è fondamentale avere dei nemici".