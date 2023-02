Ultimo scarica Amadeus: "Mai più", la cannonata dopo Sanremo

23 febbraio 2023 a

Ormai da qualche anno, Ultimo non ha un gran rapporto con il Festival di Sanremo. Si pensi al 2019, al verdetto contestato e alle accuse subite proprio per averlo messo in discussione. E, più recentemente, si pensi al boato con cui la sala stampa della kermesse 2023 aveva accolto il suo restare fuori dal podio. Già, per una ragione o per l'altra, Ultimo non si è fatto amare da tutti.

E così Niccolò Moriconi - questo il nome dell'artista all'anagrafe - su Instagram serve quello che sembra una sorta di due di picche ad Amadeus, o meglio un addio a quello che, considerati i risultati, ha tutte le carte in regola per essere al comando anche della prossima edizione del Festival della canzone italiana.

Rispondendo alle domande dei follower, Ultimo ha infatti chiarito: "L'ho detto anche nelle interviste prima del Festival... Volevo chiudere un cerchio con Alba. L’ho fatto e quindi credo di non tornarci più. Volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato la precedenza a quello che sento e non a quello che funziona", ha scritto Ultimo.

Insomma, addio Ariston. E almeno stando alle intenzioni per sempre, perché "credo di non tornarci più". Con buona pace di Amadeus e anche del fatto che la carriera dell'artista romano fosse iniziata proprio a Sanremo nel 2018, quando vinse nella categoria Giovani con Il ballo delle incertezze. L'anno successivo, la vittoria di Mahmood con Soldi, la vittoria come detto contestata da Ultimo per il fatto che fosse arrivata grazie al peso certo non indifferente del voto dei giornalisti.