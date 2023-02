Gemma Galgani, il dramma mai superato: "Ovunque tu sia..."

23 febbraio 2023 a

a

a

“Ovunque tu sia buon compleanno babbo Alfredo”: Gemma Galgani ha dedicato questo dolce pensiero al padre nel giorno del suo compleanno. L'uomo, scomparso sei anni fa, è ancora vivo nel suo cuore. La dama di Uomini e donne ha scritto questo messaggio nelle sue storie Instagram, firmandosi "Tua Gemmina".

Il dolce ricordo è stato accompagnato dalla foto di lei da bambina con il babbo. Quella di oggi, insomma, è una giornata particolare per la Galgani, che tempo fa aveva rivelato di non aver mai superato il dolore per la perdita dei genitori. Proprio al padre ha sempre dedicato messaggi speciali e carichi d’affetto, ricordando i suoi insegnamenti e sottolineando di averli capiti solo in età adulta.

"Torta in faccia": Tina Cipollari choc, si scatena il caos dalla De Filippi

Intanto nelle prossime puntate di Uomini e donne non mancheranno i colpi di scena per lei. La dama nelle settimane scorse ha iniziato a frequentare Silvio, un cavaliere arrivato appositamente per corteggiarla. Stando alle anticipazioni, pare che nell’ultima registrazione del programma lei e il cavaliere si siano scambiati un bacio appassionato. Ma non è tutto: nelle prossime puntate tornerà una dama con cui Gemma in passato non ha avuto dei buoni rapporti. Si tratta di una donna che aveva corteggiato dei signori arrivati proprio per la Galgani.