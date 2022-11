Uomini e Donne, choc dalla De Filippi: Pinuccia crolla a terra

23 novembre 2022 a

Caos a Uomini e Donne. A svelare quanto accaduto durante le registrazioni di martedì 22 novembre su Canale 5 è Lorenzo Pugnaloni. Stando a quanto fatto trapelare sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, lo studio di Maria De Filippi vedrà il ritorno di Alessandro Vicinanza e Ida Platano. La coppia aggiornerà i telespettatori su come sta procedendo la loro storia. Nonostante però i due abbiano trascorso una vacanza di tre giorni, le litigate non sono mancate.

Tutta colpa di un messaggio di Riccardo Guarnieri, scambiato da Alessandro come una provocazione. "Riccardo è intervenuto per chiarire e ha ribadito quanto Ida e Alessandro si comportino 'male' nei suoi confronti. Gianni lo ha attaccato. Quando Ida e Alessandro hanno ballato insieme, Riccardo si è messo a piangere ed è uscito dallo studio", ha ricostruito l'esperto Pugnaloni.

E sempre sul fronte del trono over, è stato anticipato che Gemma Galgani è uscita con un nuovo cavaliere, ovvero Mario, ma in studio "sono nate un sacco di discussioni per via di una telefonata". Finito qui? Neanche per sogno. C'è stata infatti una nuova discussione tra Tina Cipollari e Pinuccia. A un certo punto la dama di Vigevano si sdraierà a terra fingendo di svenire. La stessa De Filippi sarà costretta a intervenire.