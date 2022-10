Uomini e donne, "Finalmente vedo le tue...". Carlo umiliato fuorionda

07 ottobre 2022 a

"Finalmente vedo le tue forme". E a Uomini e donne si scatena l'inferno. Tutti contro Carlo, cavaliere del Trono Over protagonista di una frase un po' infelice: doveva essere un complimento per la dama Daniela, con cui aveva realizzato una uscita in esterna, ma si è trasformato in un clamoroso boomerang.

Carlo, un signore distinto con barba ben curata ed eloquio forbito, siede al centro dello studio del datino show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: davanti a lui Daniela: "L'altra sera si era vestita elegantissima...", la compiace. "Avevo un vestitino verde normalissimo. Infatti quella frase non l'ho capita: che vuol dire 'Finalmente oggi vedo le tue forme?'". Carlo è un po' imbarazzato e spiega: "Fisicamente non ti avevo ancora inquadrata, tutte quelle gonne lunghe... Ma anche l'occhio vuole la sua parte...". Dalla sua postazione, l'opinionista storica di U&D Tina Cipollari commenta sarcastica: "Che uomo profondo...". La battutina però si trasforma presto in slavina di contumelie.

La Cipollari dice qualcosa ad Anna, altra Dama per cui Carlo prova un certo interesse. Il microfono è acceso, ma le sue parole non sono chiare. Ci pensa la De Filippi a svelarle: "Tina… Cosa hai chiesto ad Anna? Ma puoi dire come fa a piacerle questo uomo? Avevi il microfono aperto…". La Cipollari non si pente, conferma e rincara: "Io a volte la psicologia delle donne non la capisco… Guardalo in faccia… Ma dove vai?". Piena di furia per la superficialità del Cavaliere, inizia a insultarlo: "Un cialtrone proprio. Lo penso assolutamente, non è un uomo che ha caratteristiche particolari". La De Filippi la rimprovera per i toni troppo duri, ma la nemica giurata di Gemma Galgani prosegue imperterrita e spietata: "Ma che uomo sei? Quanto vali? Non sei uomo con uno spirito raffinato, sei greve! Com’è possibile pretendere così? Questi più sono così e più pretendono, capite?". Poi il colpo di grazia: "Ma se avessero detto a te sei basso e hai la pancia?".