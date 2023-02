Ilary Blasi, schiaffo finale a Totti: la "fuga", dove è stata beccata

24 febbraio 2023 a

Essere coccolati fa sempre piacere. E Ilary Blasi ne ha ricevute tante nel trattamento speciale che le hanno riservato per l'ultima fuga da Roma e senza il suo Bastian, rimasto in Germania dopo la recente visita dell'ex signora Totti. A farle compagnia in questi due giorni di relax è stata la mamma, la signora Daniela Serafini che si è data da fare anche come fotografa di Ilary. È suo infatti lo scatto che immortala la figlia che bacia con un'illusione ottica la cupola del Brunelleschi per l'addio a Firenze che l'ha accolta così bene. La showgirl, pronta per ripartire in televisione alla conduzione de L'Isola dei Famosi, ha soggiornato infatti in un hotel con la terrazza che affaccia sulla bellissima cupola fiorentina dove è stata accolta con il massimo delle attenzioni. Si tratta dell'NH Collection Palazzo Gaddi situato in un palazzo storico a due passi dal Duomo e dalla stazione di Santa Maria Novella.

Pierluca Chiavetta, il general manager della struttura, per metterla a proprio agio ha fatto sì che la camera fosse interamente personalizzata. La Blasi infatti ha trovato, come se fosse a casa sua, tantissime foto che la immortalano insieme ai tre figli. Non è tutto: per Ilary e la mamma suono state fatte ricamare le loro iniziali sulle federe dei cuscini. L'ex signora Totti ha ripreso tutto con lo smartphone condividendo i video nelle sue storie. Insieme alla mamma si è poi concessa una cena tipica, con l'immancabile bistecca alla fiorentina. E prima della partenza ha visitato alcuni musei.