Maurizio Costanzo, l'ex Marta Flavi: "Non andrò al funerale"

"Non andrò al funerale, sarebbe poco elegante": Marta Flavi, terza moglie di Maurizio Costanzo, lo ha detto al Corriere della Sera. La conduttrice e il giornalista si sposarono nel 1989, ma il loro matrimonio - giunto dopo tre anni di fidanzamento - durò solo un anno. E a seguire ci fu una separazione turbolenta. Nonostante questo, la Flavi ricorda solo le cose belle del suo rapporto con Costanzo: "Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto. Ha fatto parte della mia vita. Ormai c’era serenità da parte di entrambi".

Nessun rapporto, invece, con Maria De Filippi: "No, nessuno. Mi dispiace tanto per lei e per i figli. La morte è orribile". Sulla scomparsa del suo ex marito, la conduttrice ha detto: "Sono sconvolta da questa notizia, mi dispiace tanto. Maurizio Costanzo è stato un uomo importante nella mia vita". La Flavi ha rivelato che Costanzo le ha insegnato ad "ascoltare. Tutti ormai parlano sopra l’ospite e spesso sono i conduttori a dare le risposte alle loro stesse domande. Questo Maurizio non lo avrebbe mai fatto".

Poi il racconto su come si sono conosciuti: "Tornata dall’America gli proposi di fare un programma sugli animali domestici. Lui mi disse: 'Dopo il cane e il gatto di che parliamo?'. Era spiritoso". A conquistarla - ha continuato la conduttrice - è stata "la sua parola. Lui ti conquistava parlando". Alla fine i due si sarebbero resi conto di non poter più andare avanti insieme perché troppo diversi: "Lui concepiva la vita come lavoro, la sua vita era il lavoro. Per me non è così, non sono ambiziosa e ho bisogno di altre cose".