Costanzo, insulti e delirio No Vax: "Squallido, perché è morto"

La morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto e non poco il mondo dello spettacolo e della tv. Autore, giornalista, conduttore, Costanzo ha rappresentato una pagina importante della cultura, declinata sui media, del nostro Paese. E a testimoniare quanto sia stata immensa la professionalità di Costanzo fino alla fine sono le parole di uno dei suoi amici più cari, Giorgio Assumma che sul Corriere ha rivelato un retroscena sulle ultime ore del conduttore: "Voleva parlarmi del contratto per una delle sue trasmissioni, che andava rinnovato. E di una nuova sceneggiatura per il cinema che aveva in mente. No, della partita della Roma non me ne ha accennato, non so se è riuscito a vederla, spero di sì". Ma in queste ore c'è chi ha trovato il tempo di insultare Costanzo sui social.



Una vera e propria vergogna che soprattutto su Facebook e Twitter ha trovato terreno fertile. In prima fila ci sono i soliti No Vax con le teorie del complotto sulla morte di Costanzo: "Non sto mica criticandolo, sto riportando quello che ha detto. Io piango i giovani morti da vaccino anche per colpa della propaganda di Costanzo. Che lui sia morto, francamente, mi fa anche piacere: forse ora il mondo è un posto leggermente migliore. Non piango i malfattori", scrive qualcuno. E ancora: "Convinto che il novax potesse infettare chi o cosa, una persona infetta contagia l'altro e non le persone sane. I Novax sono più sani di tutti. Costanzo è morto perchè il vaccino ha accellerato la sua patologia. Come lui c'e ne sono tantissimi", ci fermiamo qui perché non vogliamo dare ulteriore spazio a chi ormai ha perso il contatto con la realtà. Poi c'è chi lo attacca per la P2: "Adesso osannano lo SQUALLIDO massone Costanzo, Massoneria alla quale Costanzo apparteneva con la tessera di iscrizione numero 1819 alla loggia P2. Costanzo poi provò goffamente a prendere le distanze dalla loggia ma solo quando lo scandalo divenne ormai di dominio pubblico". Anche su questo meglio stenedere un velo pietoso. Non si ha rispetto nemmeno davanti alla morte.