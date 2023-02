Michelle Hunziker, Ramazzotti rivela: "Ha preso due cinture..."

25 febbraio 2023 a

Eros Ramazzotti ha rilasciato una lunga intervista ad Alberto Dandolo per il settimanale Oggi. Tra i tanti temi toccati non poteva mancare l’ex moglie Michelle Hunziker, con la quale al momento i rapporti sono ottimi. L’artista ha svelato di essere riuscito a trasmetterle la sua grande passione per le arti marziali: “Ti cambia la vita, ti migliora, ti rafforza. Michelle è arrivata a prendere due cinture, lei è una vera e propria macchina da guerra”.

Ramazzotti è convinto che le arti marziali facciano bene anche a livello psicologico e che diano un certo equilibrio: “Il karate ti dà l’equilibrio per affrontare lo stress della vita. Michelle ha un carattere forte”. A proposito dell’ex moglie, la scorsa settimana è tornata in prima serata su Canale 5 con il suo one woman show che è stato molto apprezzato: Michelle Impossible ha infatti ottenuto un ottimo riscontro in termini di ascolti.

Parlando invece della sua carriera, Ramazzotti ha risposto a una domanda diretta su un’eventuale nuova partecipazione al Festival di Sanremo, che negli ultimi quattro anni è stato condotto con grande successo da Amadeus. “Ipotesi molto remota - ha risposto l’artista - è un tritacarne, ti massacra. Non dimentico mai però che Sanremo è stato il mio trampolino di lancio”.