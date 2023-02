Hunziker e Ramazzotti, indizi clamorosi: "Nuovo amore? Non..."

25 febbraio 2023 a

Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker l'affiatamento sembra tornato totale. Merito della figlia Aurora, che li sta per rendere nonni. E pure del programma Michelle Impossible & Friends, che li ha riuniti come famiglia su Canale 5, con straordinario successo di pubblico, in una sarabanda di confidenze, carezze, canzoni, occhi lucidi e telespettatori sognanti in prima serata. O forse, più semplicemente, al di là del dolore per un amore finito bruscamente, il rispetto e la stima reciproca non è mai venuto meno, anche nei momenti più bui.

Intervistato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, è lo stesso cantante romano a spendere parole al miele per la ex moglie. Tutto parte da una passione comune, quella per le arti marziali. Uno sport che "ti cambia la vita, ti migliora, ti rafforza. Mi aiuta anche a livello psicologico", ha spiegato Ramazzotti, che ha consigliato l'esperienza anche alla showgirl svizzera: "E’ arrivata a prendere due cinture, lei è una vera e propria macchina da guerra".

La forza di spirito e l'allenamento fisico hanno dato frutti evidenti dentro e fuori gli studi televisivi. Molti hanno favoleggiato su un riavvicinamento sentimentale tra i due, con la Hunziker che si è proclamata "single e felice". A domanda precisa sulla presenza di un nuovo amore al suo fianco, Ramazzotti ha svicolato: "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere". Una non-smentita che sta facendo scattare un nuovo tam tam impazzito sui social.

"Il karate - ha proseguito Eros - ti dà l’equilibrio necessario per affrontare lo stress della vita. Michelle ha un carattere forte", sviluppatosi anche grazie alle tante sedute sul tatami. A segnare le ultime settimane di Ramazzotti, anche la partecipazione come superospite al Festival di Sanremo, chiamato da Amadeus al fianco di Ultimo per un duetto applauditissimo dal pubblico dell'Ariston. Tornare al Festival però è "una potesi molto remota, è un tritacarne, ti massacra… Non dimentico mai però che Sanremo è stato il mio trampolino di lancio".