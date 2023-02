Costanzo, l'ultima profezia: "Cosa deve dimostrare Can Yaman"

26 febbraio 2023 a

a

a

Maurizio Costanzo prima di morire ha lasciato un'ultima profezia. Un parere su uno degli uomini dello spettacolo che da qualche tempo appare sempre più spesso in tv: Can Yaman. Il giornalista e conduttore sul settimanale Nuovo ha espresso un parre chiaro sull'attore mettendo in luce i suoi punti di forza, ma anche i suoi limiti: "A me a parte muscoli e bellezza, non mi pare vanti particolari doti artistiche. Altrimenti lavorerebbe in tv, no?”. E ancora: "Tuttavia non basta per andare avanti".

Poi il giudizio di Costanzo si fa più articolato: "Sembra che sia sparito dalla circolazione, ora fa solo pubblicità. Eppure era stato acclamato come il nuovo prodigio della fiction televisiva". Ma non finisce qui: "Di certo ha ottenuto uno spazio importante perché è un bell’uomo, dote che quando fai il mestiere di attore non è secondaria". Infine la profezia sull'attore turco: "Dovrà dimostrare di avere stoffa per restare sulla cresta dell’onda". Insomma l'ultima lezione di Costanzo è chiara: per avere successo non bastano i muscoli, bisogna avere talento e testa. E Can Yaman ha tutto il tempo per dimostrarlo.