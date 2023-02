Fedez e Ferragni travolti dagli insulti: "Sappiamo perché lo state facendo..."

26 febbraio 2023 a

a

a

Pace fatta tra Chiara Ferragni e Fedez? Secondo l'ultima foto postata sui social, le due mani intrecciate, ha rassicurato i fan. Ma c'è chi ha qualche dubbio e sospetta che dietro questa pax possa esserci una convenienza. Come riporta Vanity Fair, i due sono stati travolti dai commenti dei fan che puntano il dito contro la coppia: "La carrellata quotidiana di post alla “tutto normale”, scrive una follower di Chiara, "si capisce che la polvere sta tutta nascosta sotto", scrive un altro follower. Ma a preoccupare i Ferragnez sono stati i commenti dei fan in queste settimane dopo la finalissima di Sanremo. Settimane in cui si è vociferato pesantemente di una crisi tra i due e di una separazione imminente.



La foto definitiva di Ferragni e Fedez: "Intreccio di mani..." | Guarda

"Forse due parole serie su cosa stia succedendo sarebbe il caso di dirle, per poi tacere e sparire per un po’ dai social", ha scritto una follower commentando un post in cui Chiara mostra la figlia Vittoria davanti a un gigantesco piatto di frittelle. E un'altra: "Se state facendo tutta questa messa in scena per soldi, non siete per niente di buon esempio. Dovete essere sinceri con chi vi segue". Poi l'affondo finale per "l'indifferenza" di Chiara verso il marito, "psicologicamente devastato come si nota nelle sue ultime apparizioni". Fedez a quanto pare non sta certo attraversando un momento facile. Ma il sospetto che la crisi possa essere una recita adesso si fa sempre più strada tra i follower.