Ilary Blasi, la voce indiscreta: "Lite con Alvin, cosa ha chiesto"

26 febbraio 2023 a

Alta tensione tra Ilary Blasi e Alvin in vista della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. A quanto pare, secondo alcune voci riportate dal settimanale DiPiù, tra l'ex di Totti e l'inviato dell'Isola sarebbe finito il feeling professionale che li aveva uniti in tutti questi anni. Secondo alcune indiscrezioni "la Blasi e Alvin non si sopportano più", si legge sul settimanale. E a questo quadro si aggiunge un altro retroscena che riguarda direttamente Alvin.



Alcune voci parlano di un Alvin determinato a lasciare il programma. E questo elemento sarebbe emerso dopo una frase chiara dell'inviato: "O me o lei, per me il programma può finire qui". Parole pesantissime che, se confermate, agitano a non poco le acque attorno all'Isola. E i rumors parlano già della ricerca di un sostituto. Il nome più gradito e in cima alle preferenze di Ilary Blasi sarebbe quello di Can Yaman. Ma al momento la trattativa con l'attore turco non sarebbe stata avviata. Bisognerà attendere la partenza dell'Isola per capire se Ilary e Alvin hanno trovato un punto di incontro...