Maurizio Costanzo, la scelta dopo i funerali: dove portano la bara

Il grande applauso delle migliaia di persone comuni arrivate a piazza del Popolo, la figlia Camilla che si è detta sicura che Costanzo starà organizzando un talk show in paradiso con il maestro Franco Bracardi e con il suo storico coautore Alberto Silvestri, che lo hanno preceduto, la presenza di moltissimi amici e colleghi del mondo dello spettacolo e non solo, l’inconfondibile musica del Costanzo Show che accompagna l’uscita del feretro dalla Chiesa degli Artisti. Non poteva che essere un grande rito collettivo il funerale di Maurizio Costanzo, celebrato da don Walter Insero, rettore della basilica di Santa Maria in Montesanto, che ne ha sottolineato la grande umiltà, generosità, intelligenza, curiosità e il senso di protezione che lo hanno avvicinato anche alla fede nell’ultimo periodo della sua vita.

Il corteo funebre, che prima del funerale era partito da Campidoglio per un giro per le vie di Roma e del quartiere Prati, dove Costanzo lavorava e viveva, prosegue dopo le esequie arrivando fino al teatro Parioli, "tempio" del suo longevissimo talk show, per un ultimo saluto. Poi l’ultimo viaggio fino al cimitero del Verano dove Costanzo verrà tumulato.

Nella Chiesa degli Artisti, per dare l’ultimo saluto al giornalista, oltre alla moglie Maria De Filippi arrivata con il figlio Gabriele, agli altri due figli di Costanzo, Camilla e Saverio, tantissimi amici e colleghi del mondo dello spettacolo e non solo: il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il sottosegretario Vittorio Sgarbi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, e l’ad Piersilvio Berlusconi. E ancora: il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, Luca Cordero di Montezemolo, Amadeus, Mara Venier, Christian De Sica con Silvia Verdone, Giorgio Gori con Cristina Parodi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Milly Carlucci, Emanuele Filiberto di Savoia, Paolo Sorrentino, Lorella Cuccarini con Silvio Testi, Simona Ventura e tanti altri. E poi, l’amico di una vita Giorgio Assumma e Gerry Scotti, a cui sono state affidate delle letture durante la cerimonia.