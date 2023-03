Cecchi Paone, drammatica confessione: "Simo ha vissuto l'inferno"

Roberto Tortora 01 marzo 2023 a

In un’epoca storica in cui l’amore omosessuale può essere vissuto e sdoganato liberamente, almeno nei paesi d’Occidente, c’è chi ancora deve subire attacchi omofobi, soprattutto quando si tratta di personaggi pubblici ed esposti alla gogna social. Stiamo parlando di Alessandro Cecchi Paone e del suo fidanzato, Simone Antolini, prossimi concorrenti alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. I due, addirittura, festeggeranno il loro primo anniversario in Honduras, mentre da studio ci saranno Ilary Blasi, Enrico Papi e Vladimir Luxuria. In un’intervista a Nuovo TV, Cecchi Paone ha confessato che il fidanzato non ha passato un periodo semplice: “Simone ha vissuto un mese d’inferno quando abbiamo reso pubblica la nostra storia d’amore. È rimasto sconvolto”.