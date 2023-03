Anna Oxa, tam tam impazzito: "Trattativa complessa", dove va

02 marzo 2023 a

Sarebbe in corso una trattativa per avere Anna Oxa a Domenica in. Secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio, infatti, la cantante che ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo potrebbe tornare in Rai nel salotto di Mara Venier. La situazione non è ancora chiara ma secondo i beninformati la trattativa - complessa - c'è. Poi se andrà in porto si vedrà.

Del resto ci sono due problemi che devono essere affrontati e che potrebbero quindi far saltare tutto. In primis l’altissimo cachet della cantante, che pare abbia chiesto alla Rai circa 35 mila euro per una ospitata. La seconda questione è legata al contenzioso legale che Anna Oxa ha da ormai diversi anni con l’azienda di Viale Mazzini dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

La cantante, pochi giorni fa, peraltro, è stata ospite di Belve, la trasmissione cult condotta da Francesca Fagnani e in onda in prima serata su Rai Uno. Alla giornalista Anna Oxa si è confessata a pagamento, con un cachet, rivela sempre il sito di Davide Maggio che corrisponde a decine di migliaia di euro. Non solo. Contrariamente a Domenica In, Belve è un programma che non è prodotto internamente dalla Rai, quindi era più semplice organizzare l'intervista.