Michelle Hunziker rivela: "Ora sono pronta per il prossimo esame..."

In attesa della terza e ultima puntata di Michelle Impossible & Friends che andrà in onda mercoledì prossimo, Michelle Hunziker, in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram si dice pronta per il suo prossimo esame di karate. Nonostante gli impegni televisivi, infatti, la conduttrice di origine svizzera continua ad allenarsi: "Si riparte! ora inizia la preparazione al prossimo esame", scrive entusiasta commentando il video che la ritrae mentre indossa la sua divisa e la cintura blu, conquistata a maggio 2022.

Insomma, la Hunziker è pronta a rimettersi in moto, a studiare per poter passare un nuovo esame di arti marziali e conquistare la cintura successiva.

Ma non solo. Anche se gli ascolti non sono soddisfacenti, Michelle ha voluto anche ringraziare il suo pubblico che ha seguito la seconda puntata di Michelle Impossible. “Un grazie a voi per averci permesso di entrare nelle vostre case per divertirvi insieme a noi e un grazie ai miei ospiti che si sono emozionati con me, brillando per eleganza e autenticità". Quindi ha ringraziato il suo staff e soprattutto gli scenografi del programma.

Inoltre, la Hunziker si prepara per diventare nonna per la prima volta. Aurora Ramazzotti infatti è ormai alla fine della gravidanza e presto avrà un bambino dal suo compagno Goffredo Cerza.