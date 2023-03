Fedez, "Chiara Ferragni via da Parigi": voci incontrollate

07 marzo 2023 a

Chiara Ferragni ha lasciato Parigi in anticipo? Dopo aver partecipato a diverse sfilate a Milano, come Gucci, Etro e Prada; l'influencer e imprenditrice digitale ha preso parte solo a due delle sfilate organizzate nella capitale francese, quelle di Dior e Louis Vuitton. Nel primo caso, la Ferragni ha indossato una voluminosa gonna nera e una canotta trasparente.

Dopo lo show di Dior, poi, la Ferragni sarebbe rientrata di corsa a Milano e sarebbe ripartita alla volta di Parigi qualche giorno dopo per la sua seconda e ultima sfilata. Questo, insomma, è stato un periodo importante per l'influencer: in genere il periodo delle sfilate in fashion week è uno dei più pieni per lei. Questa volta, però, l'agenda sarebbe stata un po' meno affollata del solito.

Stando a quanto riportato da TgCom24, in tempi normali la Ferragni - che con la moda ci lavora - si sarebbe fermata più a lungo in Francia. Questa volta invece la sua è stata solo una toccata e fuga. Il motivo? Trascorrere più tempo possibile con il marito, Fedez, che proprio nei giorni scorsi ha rivelato di aver trascorso due mesi difficili a causa della sospensione di uno psicofarmaco. A conferma di questa ipotesi c'è una storia pubblicata dalla Ferragni su Instagram poche ore fa: la si vede all'interno di un ascensore con tanto di valigia. A corredo la scritta: "Back home to the family", cioè "di ritorno a casa dalla famiglia".