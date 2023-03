Mare Fuori, indiscrezioni pazzesche: in futuro, la serie...

08 marzo 2023 a

a

a

Mare Fuori è diventato un fenomeno culturale nazionale, che non a caso è arrivato anche sul palco del teatro Ariston nella settimana più importante per il mondo della televisione e dello spettacolo, quella del Festival di Sanremo. Nonostante sia già alla terza stagione, la fiction è davvero esplosa soltanto negli ultimi mesi, grazie al successo clamoroso che ha riscosso su Raiplay e Netflix.

"Spostati". Gelo dalla Venier: arrivano le star di Mare Fuori, finisce in disgrazia

Tutti parlano di Mare Fuori, soprattutto i giovani, e così la Rai ha pensato bene di trasmettere la serie anche sui canali normali e non solo su quelli digitali. Le prime due stagioni e le sei puntate della terza che sono state mostrate in anteprima hanno accumulato numeri strepitosi, da record: oltre 54 milioni di visualizzazioni e 23 milioni di ore di fruizione. La fiction, che narra le vicende di ragazzi detenuti nel carcere minorile di Nisida, ha fatto sì che gli attori protagonisti diventassero delle vere e proprie star, contese da tv, radio e giornali.

"Stavamo girando la 1° stagione e...": Mare Fuori, clamorosa confessione di Paolillo

Nella sua rubrica sul settimanale DiPiù, Platinette ha svelato un dettaglio molto interessante per gli amanti della serie: non solo presto si inizierà a girare la quarta stagione, ma in Rai si sta già pensando anche alla quinta e alla sesta. Insomma, c’è tutta l’intenzione di portare avanti il più possibile un prodotto che è esploso in tutta Italia, diventando un fenomeno culturale.