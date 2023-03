Fedez, parole pesantissime su Chiara Ferragni: "Che cosa ho capito"

09 marzo 2023 a

Come è noto, Fedez dopo un lungo silenzio è tornato a parlare. Lo ha fatto su Instagram, dove ha reso noti gli effetti collaterali che lo hanno colpito dopo aver sospeso repentinamente l'utilizzo di uno psicofarmaco. Il rapper ha subito il cosiddetto "effetto rebound", che gli ha causato spasmi, difficoltà nell'articolare le parole e addirittura in un certo frangente lo ha impossibilitato a camminare. Ecco insomma le ragioni per le quali Fedez è rimasto per qualche tempo lontano dai radar, disertando prima la conferenza stampa di presentazione di Lol e, successivamente, la testimonianza in tribunale sulla strage di Corinaldo.

Ma non solo. Fedez, trattenendo a stento le lacrime, ha parlato molto anche di sua moglie, Chiara Ferragni. E ha spiegato: "Questo periodo mi ha fatto capire quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto sulla mia famiglia e su mia moglie". E ancora: "In questo periodo ne sono state dette di ogni su di lei, ed è l'unica persona che mi è stata a fianco in questo periodo e mi dispiace che abbia dovuto subire una tempesta di mer*** mediatica totalmente immeritata", ha rimarcato.

Dunque, Fedez ha aggiunto con trasporto: "Ci tengo a ringraziare mia moglie perché ha dovuto badare a una famiglia intera e a me in questo periodo e non è per niente scontato, sono veramente un uomo fortunato". Poi ha spiegato quali saranno i suoi prossimi passi: "Prendersi cura della salute mentale cosa significherà nei prossimi mesi? Affrontare gli eventi traumatici della mia vita nella maniera più complessa, più in salita e forse più dolorosa che è quella della terapia. Senza cercare scorciatoie come ho fatto io in questi mesi. Non cercate scorciatoie, perché possono farvi male", ha concluso Fedez.

Ma non è tutto. A stretto giro, infatti, ha anche pubblicato su Instagram la foto che potete vedere qui in calce, uno scatto in cui intreccia la sua mano con quella della moglie e commenta: "Quando vi succede qualcosa di fortemente traumatico nella vita (come una grave malattia o un grande lutto) abbiate cura della vostra salute mentale ed emotiva e non trascurate le vostre emozioni ne quelle delle persone che vi stanno accanto. Un abbraccio". Firmato Fedez.