Fedez, Naike Rivelli si spoglia e attacca: "Ecco cosa mi auguro"

Naike Rivelli contro Chiara Ferragni e Fedez. La figlia di Ornella Muti ha pubblicato un video su Instagram nel quale indossa solo un paio di mutande e due copricapezzoli. L'attrice, in particolare, ha parlato della recente proposta di legge francese per la tutela dei minori di 15 anni sui social. Di qui l'attacco contro la coppia, che invece mostra spesso i propri figli sulle piattaforme social. La maggior parte degli utenti, però, l'ha attaccata per il modo in cui era vestita.

Nel video in questione la Rivelli prende in giro la Ferragni e i post da lei pubblicati durante la Milano Fashion Week. Poi, riferendosi al rapper, che ha confessato di essersi preso una pausa dai social per motivi di salute, la figlia di Ornella Muti ha detto: "Se non ci vuole stare Fedez sui social perché troppo pesante, perché mettere i figli in prima fila?". Infine ha chiesto ai Ferragnez: "Voi, da bambini, avreste gradito tutta questa esposizione mediatica?".

A fine didascalia, un auspicio: "Mi auguro che anche in Italia vengano presi provvedimenti per tutelare i minori monetizzati e la loro privacy sacra", con tanto di tag al Codacons, l'associazione dei consumatori che più volte ha preso posizione contro Fedez. I commenti al post, però, sono quasi tutti negativi. Qualcuno per esempio ha scritto: "Il nesso tra l’essere nuda e il discorso del post? Ma veramente siamo arrivati al livello che per avere attenzioni e ricevere consensi bisogna necessariamente spogliarsi? Che tristezza che provo".