Loretta Goggi, lo sfogo choc: "Chi non verrà mai nel mio show"

Loretta Goggi ha debuttato con il suo Benedetta Primvera e di fatto si è tuffata su questa nuova avventura in tv. La conduttrice in un'intervista a Gente, prima del debutto ha raccontato i suoi programmi per il futuro e di fatto ha spiegato di avere un sogno nel cassetto, quello di condurre, da assoluta protagonista, il Festival di Sanremo: "Anche no, grazie. A fare la co-co non ci sto, non mi interessa. Sanremo è una grande responsabilità e mi piacerebbe prendermela tutta. Ci tornerei solo come direttore artistico, il Festival assomiglia alle scelte e ai pensieri di chi lo crea".

Poi però la Goggi ha anche parlato del suo show e ha fatto capire chiaramente quali sono i personaggi che non metteranno mai piede nel suo programma: "Il programma sarà una specie di SuperQuark dello spettacolo. I giovani talenti con quelli vecchi. Non siamo il Festival di Sanremo, niente gente in promozione, che parla del libro o della fiction. Solo artisti che fanno una performance e che vogliono divertirsi". Infine ha aggiunto: "Sarà una trasmissione celebrativa dello spettacolo. Certo io sono protagonista ma si parlerà di costumi, di vecchie glorie, canterò canzoni di altri ed ho in mente una sorpresa".