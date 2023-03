C'è posta per te, Maurizio sbotta: "Ho ammazzato?", finisce malissimo

12 marzo 2023 a

Maurizio tradisce la moglie, ma le figlie Maria e Francesca non lo vogliono più vedere. Una storia molto triste quella che va in onda a C'è Posta per te. Maurizio ha lasciato la moglie dopo 33 anni di matrimonio. Una separazione mai digerita dalle figlie che ora si vendicano. E così dopo l'invito a C'è posta per te, l'uomo cerca di ricucire: "Per favore torniamo a vederci. Mi avete lasciato solo, mi avete mandato via di casa, stavate chiuse con mamma in una stanza, i miei vestiti buttati per terra e le foto tutte strappate. Basta, sono pur sempre vostro padre, non ho ammazzato nessuno".

Ma le due figlie sono irremovibili e tra le righe lasciano intendere che l'astio verso il padre è maturato anche per rispetto nei confronti della mamma e che di fatto in questa guerra tutta familiare hanno scelto da che parte stare sin dall'inizio. E così le due ragazze tra i mugugni del pubblico chiedono a Maria De Filippi di chiudere immediatamente la busta. Il padre si dispera piangendo, ma non c'è nulla da fare. Una storia questa che ha colpito non poco il pubblico anche sui social: fin quando un padre deve pagare per aver deciso di rifarsi una vita?