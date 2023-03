Amici, il dramma di Angelina Mango: quando è morto il padre...

11 marzo 2023 a

Angelina Mango ha regalato un momento toccante agli spettatori di Amici. Agli allievi della scuola di Maria De Filippi è stato chiesto qual è la donna che stimano di più al mondo. Molti hanno risposto la mamma, compresa Angelina, che per spiegare il motivo di tale scelta ha fatto riferimento anche al padre, il famoso cantautore Mango. La madre di Angelina si chiama Laura Valente ed è conosciuta per essere stata la seconda cantante del gruppo dei Matia Bazar.

Laura e Mango si sono incontrati dal 1985 e da allora sono sempre stati insieme: hanno avuto due figli e si sono sposati nel 2004, per coronare una grande storia d’amore. Nel 2014 purtroppo il cantautore è venuto a mancare tragicamente a causa di un forte malore che lo ha colpito mentre si esibiva in un concerto. Soprattutto in quel difficile momento la madre non ha fatto mancare forza e amore ai suoi figli. “Lei mi ha insegnato che le scelte migliori che si possono fare - ha dichiarato Angelina - sono quelle che fai per amore".

“Lei effettivamente ha fatto tutto per amore - ha spiegato - tutte le decisioni che ha preso sono state prese per amore. Ha costruito una famiglia per amore, ha lasciato il suo lavoro, ha abbandonato la musica per amore. Lei lavorava anche quando mio fratello era piccolo, andava a fare i tour e molte altre cose. Non sentiva il dovere di stare con lui, lei stava male e stava male senza di lui. Poi ha perso tutto però. Lei ha costruito la sua vita in un modo per 30 anni e le è stata tolta quando è morto mio padre. E lei ha preso e per amore è rimasta in vita. Non so come dirlo, ma per amore è andata avanti per me e mio fratello. Quindi non posso non stimare mia mamma più di chiunque altro al mondo. Quello che ha fatto è proprio meraviglioso”.