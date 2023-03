C'è Posta per te, Gerry Scotti: "Quel delinquente di Fedez", frase straziante

12 marzo 2023 a

a

a

A C'è Posta per te Gerry Scotti si commuove. Il conduttore di Mediaset non riesce a trattenere le lacrime davanti alla storia di due ragazzi, fratello e sorella, che hanno perso i genitori e che ora provano ad affrontare insieme la vita. E così Gerry, ospite di Maria De Filippi, di fatto racconta la sua esperienza personale e il dolore che lo ha colpito parecchi anni fa quando la sua mamma lo lasciò. "Cara Maria sai cosa ho sempre raccontato io, quello che ho detto al Muschio Selvaggio con quel delinquente di Fedez...".

"Maria adesso ha paura, in tv...": De Filippi, la confessione drammatica



Gerry si ferma un attimo e poi riprende il racconto: "Ho avuto un dolore grande, ho perso mia mamma 30 anni fa e quando sono andato in camera mortuaria in tanti mi chiedevano un autografo. Un autografo che io ho fatto ma che mi ha un po' innervosito. Volevo rispondere e dire basta, siamo in un momento di dolore. Poi mi sono chiesto, mia mamma cosa vorrebbe?". Il conduttore a questo punto non riesce a terminare la frase e interrompe il racconto: "Allora mi sono messo a fare autografi perché mia mamma era felice della mia notorietà e non avrebbe voluto di certo scenate in quel momento...". Poi si è lasciato andare a un pianto liberatorio.