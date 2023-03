C'è Posta per te, la doppia-busta: "Mai accaduto nella storia del programma"

12 marzo 2023 a

Non era mai accaduto prima nella storia di C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi. Una donna, Assunta nella stessa edizione ha chiamato per due volte i "postini" per incontrare la figlia Emanuela. A quanto pare la donna avrebbe abbandonato la figlia sin da piccola. Poi dopo anni l'ha cercata per ritrovare un rapporto.



Ma nel primo incontro a Ce Posta per te andato in onda proprio qualche settimana fa la figlia aveva deciso di chiudere la busta. La madre non si è data per vinta e così ha deciso di contattare di nuovo C'è posta per te. E Maria De Filippi ha fatto una eccezione, per la prima volta nella storia del programma ha deciso di dare una seconda opportunità a uno dei suoi ospiti. Questa volta le cose sono andate un pochino meglio. Emanuela ha accettato di incontrare, seppur con un atteggiamento gelido, la madre per un caffè. Dopo 30 anni le due sono pronte per chiarirsi e così si spera non ci sia bisogno di un nuovo aiuto da parte di Maria De Filippi. La terza volta al programma sarebbe davvero un record senza precedenti...