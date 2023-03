Massimo Giletti e Sofia Goggia, "appena sono liberi...": soffiata piccantissima

14 marzo 2023 a

Una passione "mondiale", quella tra Massimo Giletti e Sofia Goggia, travolgente come una discesa libera ma decisamente molto, molto più bollente delle piste solcate dalla star dello sci femminile azzurro. Filtrano conferme sulla relazione top secret tra la campionessa di Bergamo e il conduttore di Non è l'arena, che lo stesso giornalista di La7 aveva in qualche modo anticipato nella sua intervista a Belve, su Rai 2, messo sotto torchio da Francesca Fagnani.

"Sofia Goggia una sera faceva la tua imitazione in un modo pazzesco...", aveva confidato in studio alla Fagnani, che aveva subito annusato lo scoop: "Allora adesso la invitiamo qui in studio Sofia". Proposta malandrina per far sbilanciare Giletti sulla presenza di una donna nella sua vita: "Sì, esiste". E quella donna sarebbe appunto Sofia, 30 anni, la metà esatta dei suoi.

Il settimanale di gossip e spettacolo DiPiùTv ha pubblicato ora una foto risalente alla scorsa estate, che ritrae insieme Massimo e Sofia mentre camminano per le strade di Roma. "Non appena hanno qualche giorno libero - rivela una fonte a loro vicina - fanno il possibile per vedersi, per stare insieme. Massimo è cotto di Sofia". E la differenza d'età, appunto, non rappresenterebbe un problema per nessuno dei due. Si attendono sviluppi, a poche settimane dalla fine della Coppa del Mondo, che ha ancora una volta riservato grandi gioie all'azzurra, vincitrice per la quarta volta della coppa di specialità in discesa libera.