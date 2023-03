Belve, Heather Parisi massacrata dalla figlia: "Non sa niente. Da 10 anni..."

15 marzo 2023 a

La figlia di Heather Parisi sbrocca letteralmente dopo l'intervista della madre a Belve. È bastata una sola domanda della Fagnani alla Parisi per far esplodere il finimondo. La conduttrice ha chiesto: "Lo sa che sua figlia è fidanzata con Ultimo? Cosa ne pensa?". La risposta è stata davvero glaciale: "Chi? Non conosco". Parole di ghiaccio che hanno creato il gelo in studio.





Ma questa mattina è arrivata la risposta durissima della figlia di Heather Parisi: "Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato. lo sono solo Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io. Per la Jac che lavorerà nel mondo del cinema e per giveme.brand". Parole di fuoco che accendono e non poco le polemiche sul rapporto tra la madre e la figlia. E il regolamento di conti non è finito qui...