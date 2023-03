Eros Ramazzotti "pronto a farlo": la scelta radicale, Aurora che dice?

15 marzo 2023 a

a

a

Sarebbe pronto a lasciare l'Italia, Eros Ramazzotti, o almeno fare la spola tra la sua casa in provincia di Brescia e il Messico, dove vive e lavora il suo nuovo amore. Un sacrificio, considerando che non potrebbe vivere appieno un momento emotivamente straordinario come quello che inizierà quando sua figlia Aurora Ramazzotti renderà nonni per la prima volta lui e mamma Michelle Hunziker, sua prima moglie. Senza pensare ai due figli che il cantante romano ha avuto dalla seconda compagna Marica Pellegrinelli. A conferma, pero, che quella con Dalila Gelsomini è "una storia importante".

Eros Ramazzotti malato, "curato a casa?": indiscreto velenosissimo sulla "Bastarda"



A sganciare la bomba (doppia) è Alberto Dandolo, su Oggi. Del "nuovo amore" si chiacchierava da giorni, da quando Ramazzotti aveva pubblicato su Instagram la foto di un tenero bacio in bocca con una mora misteriosa. Gli esperti sostenevano ch la nuova fidanzata fosse Giulia Accardi, ma ora è Dandolo, autentico re del gossip, a "rettificare": la ragazza misteriosa è Dalila, milanese classe 1989, un passato nel mondo della moda e oggi impegnata nel settore immobiliare in America. La loro storia, scrive il giornalista, "dura da oltre un anno. Una storia d’amore nata a Città del Messico, metropoli nella quale la neo fidanzata di Eros vive per lunghi periodi dell’anno per motivi di lavoro. Ma Eros questa volta fa sul serio ed è innamoratissimo".

"Sono in ansia". Aurora Ramazzotti? Ecco cosa sta succedendo

"Nel 2016 - si legge a proposito di Dalila - si è trasferita a Playa del Carmen, in Messico, dove tuttora vive e lavora nel settore immobiliare e dell’ospitalità. Ed è proprio in Messico che Dalila ed Eros si sono incontrati grazie ad amici comuni per la prima volta". Proprio a Oggi, qualche settimana fa, Ramazzotti aveva ammesso il suo desiderio: "Vorrei diventare di nuovo papà. Non mi interessa quel che pensa la gente in questo senso. Se uno si innamora fa quel che sente. Perché quando troverò la mia anima gemella escludere a priori una nuova paternità? E io infatti non la escludo". Parole rivelatrici, alla luce di quanto emerso. Tanto che ora si parla di una imminente convivenza. "Eros vivrà a breve con Dalila tra il Messico e la sua casa nel bresciano", spiega a Dandolo fonti a lui vicine. Sì, sarà un futuro prossimo decisamente movimentato.