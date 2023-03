Aurora Ramazzotti attacca il governo Meloni: "Bella mer**"

15 marzo 2023 a

Aurora Ramazzotti contro Giorgia Meloni. Alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non va giù lo stop alla registrazione dei figli nati da coppie omogenitoriali a Milano. E così ecco che passa agli insulti: "Il primo provvedimento del governo Meloni per i diritti civili. Bella me**a, complimenti". Con un post su Instagram, dunque, Aurora contesta il provvedimento richiesto dal prefetto Renato Saccone al sindaco Beppe Sala. La comunicazione è arrivata nella giornata di lunedì 13 marzo attraverso una lettera con cui Saccone ha avvertito palazzo Marino. In caso contrario verrà richiesto l'intervento della Procura.

"Mi viene da piangere a pensare - prosegue - a tutte quelle coppie meravigliose che si fanno un cu** così per riuscire a provare la gioia di essere genitori bloccate in un governo ossessionato con loro per ragioni che non reggevano nell'800, figuriamoci oggi". La Ramazzotti parla di persone "penalizzate meramente per il loro orientamento sessuale (quando ci sono in giro genitori etero violenti, ignoranti, tossicodipendenti che vengono costantemente denunciati e nessuno fa niente) ma anche dei bambini innocenti dovranno subire le conseguenze di questo Paese retrogrado".

Più nel dettaglio, il provvedimento ferma quanto messo in atto dal primo cittadino del Pd. Sala aveva iniziato a formare i certificati anagrafici con due padri o due madri a luglio 2022. Eppure però sono state diverse le sentenze contrarie che hanno messo i bastoni tra le ruote al dem.