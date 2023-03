Maria De Filippi, studio di sasso: accompagna la dama alla porta

15 marzo 2023 a

Volano stracci a Uomini e Donne, dove Maria De Filippi accompagna alla porta Desdemona Balzano, Nella puntata andata in onda mercoledì 15 marzo su Canale 5 la dama dice di sentirsi ancora bloccata con gli uomini. Parole che non piacciono ad Armando Incarnato che la smaschera con una prova: "È un audio dove si sente la voce di Desdemona e dove un manager le consiglia come muoversi nel programma". Una vicenda che non piace alla conduttrice, intervenuta subito a riguardo.

Prima di lei infatti è stato Gianni Sperti a rivelare il contenuto dell'audio: "Dice che la trasmissione è molto trash e non è più quella di una volta. Dice che è stato mandato via Claudio in malo modo, non so a chi si riferisce". Da qui la reazione della padrona di casa: "Desdemona io penso che tu debba lasciare lo studio, questa è una mia opinione". "Davvero?", replica la dama a sorpresa mentre dal pubblico si sollevano grandi applausi.

Tutti per Maria che prosegue: "Io non ho nessun problema, lo faccio. Non trovo la parola ‘trash’ offensiva. Gianni ti posso dire una cosa, non me ne frega niente! Veramente come se si parlasse del nulla. Non è quello il motivo per cui ti chiedo di allontanarti dallo studio, ma è l’ultima parte dell’audio". E ancora: "Se ti paghi il viaggio e lui si paga il suo, vi potete incontrare a metà strada anche fuori del programma. Eh lo so che ho ragione. Mi dispiace se il mio tono tu l’abbia reputato male. No aspetta, quando Riccardo e Roberta fanno finta. Lo scopriamo quando Riccardo lo dice. Loro sono qui, perché hanno chiesto scusa e hanno detto mi dispiace. Di conseguenza mi sembra che Riccardo si relazioni con altre persone e in passato Roberta l’ha fatto". Insomma, la Balzano fa proprio una brutta figura.