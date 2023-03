Heather Parisi, duro attacco contro la figlia: "Perché lo fa"

16 marzo 2023 a

"Ultimo chi?": così Heather Parisi quando Francesca Fagnani a Belve le ha chiesto del fidanzato di sua figlia, Jacqueline Luna. Quest'ultima, poi, dopo la messa in onda dell'intervista, ha chiarito di non avere alcun tipo di rapporto con la madre. A prendere la parola questa mattina è stata proprio la ballerina che, in un lungo post su Instagram, ha spiegato come stanno le cose. Innanzitutto ha confessato di essere stata presa di mira dai fan di Ultimo: "Apriti cielo. Orde di fans indemoniati mi trollano ovunque per aver mancato di rispetto al loro idolo".

Poi ha spiegato di conoscere bene il cantante e di sapere anche che è il fidanzato di Jacqueline, ma "il punto è un altro - ha scritto -. Per tutta la mia vita non ho mai risposto a una domanda di gossip sulla mia privacy. Mai. Perché dovrei farlo su quella di mia figlia? La mia risposta evasiva non era niente altro che questo. E chiunque non sia in malafede o non abbia altri intenti se non quelli di trovare qualsiasi pretesto per ferirmi, lo sa benissimo".

Poi il riferimento a sua figlia, che ieri ha reso noto di non vedere la madre da 10 anni: "Mia figlia Jacqueline la pensa diversamente e utilizza i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like in più. Lo fa ben sapendo che incasserò ogni suo colpo senza mai reagire, e non già perché non abbia le mie ragioni da spiegare, ma perché questo è quello che fa una madre: perdona e aspetta paziente". E infine un auspicio per la figlia: "Auguro con tutto il cuore a Jacqueline di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé. Il talento per farlo, ce l’ha".