Fiorello, finanzieri a VivaRai2: "Clerici? Cosa paga in nero"

VivaRai2 è diventato un appuntamento di culto, da seguire alle prime ore del mattino o da recuperare con calma su RaiPlay. Fatto sta che la trasmissione di Fiorello non solo ha riportato in vita un canale morente come Rai2, ma è diventata un fenomeno anche sui social, dove il sentiment è praticamente tutto positivo. I siparietti, l’ironia, gli ospiti: tutto funziona nel format portato avanti dallo showman siciliano, che raramente sbaglia nel suo lavoro.

Nella puntata di questa mattina, giovedì 16 marzo, l’ospite del giorno è stato Pierfrancesco Favino. Non è però mancato un richiamo a quanto successo ieri, con due ballerini travestiti da finanzieri che hanno dato spettacolo in via Asiago. Fiorello ci ha tenuto a elogiare le forze dell’ordine, sottolineando che è grazie a loro che si prova a mettere un freno alla piaga dell’evasione. Su questo tema sono poi partite le solite battute ironiche, con Fiorello che ha fatto una lista di personaggi del mondo dello spettacolo che evadono le tasse.

“Antonella Clerici si fa pagare in nero i catering dei matrimoni”, ha scherzato lo showman siciliano, che ha poi tirato in ballo altri nomi noi: “Lo sapete perché Jovanotti va sempre in Sud America? Perché ha una coltivazione abusiva di mate e papaya. Favino invece l’ultima imposta che ha pagato è stata la tassa sull’urina introdotta dall’imperatore Vespasiano”.