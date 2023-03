Eros Ramazzotti canta a Milano, ma Aurora… il caso in famiglia

16 marzo 2023 a

Il parto di Aurora Ramazzotti è ormai questione di giorni. Più volte lei stessa ha ironizzato sulla lunga attesa che sta caratterizzando la sua gravidanza, ma il momento di dare alla luce il suo primo bambino è sempre più vicino. La vita pre-gravidanza inizia a mancare ad Aurora, che su Instagram ha risposto a un amico che l’ha taggata in un post riguardante il concerto del padre, Eros Ramazzotti.

“Quanto vorrei essere lì con te”, ha commentato Aurora, con tanto di emoticon lacrimante. Ovviamente in questo momento non è nelle condizioni di partecipare a un concerto, dato che è entrata nel nono mese di gravidanza. Nonostante il rammarico per la lontananza dalla vita mondana, la Ramazzotti sta occupando il tempo in maniera positiva: sta infatti preparando la camerata per il suo bambino e terminando l’album dei ricordi che sta realizzando da giorni, con tutte le foto di lei, del compagno e degli amati gatti.

Inoltre Aurora si tiene occupata postando alcune storie su Instagram in cui riporta i divertenti dialoghi con il compagno. Quest’ultimo la prende amorevolmente in giro sul pancione che cresce giorno dopo giorno, al punto che la Ramazzotti è stata ironicamente invitata a mangiare per colazione del krill, ovvero il cibo di cui si nutrono principalmente le balene.