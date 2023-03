Marcello Cirillo, auto ribaltata: incidente-choc, come sta

16 marzo 2023 a

Marcello Cirillo si è preso un grosso spavento: è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla via Cassia Veientana, a nord di Roma, in zona Grottarossa. Il cantante e conduttore televisivo era alla guida della sua Smart quando si è scontrato con un furgone Iveco. A causa dell’impatto la sua auto si è ribaltata ed è finita su un fianco, dopo essere stata trascinata sull’asfalto per 200 metri.

Volto noto di tanti programmi Rai, su tutti Mezzogiorno in famiglia e I Fatti Vostri, Cirillo si è definito “vivo per miracolo” dopo il grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto. Sui social ha raccontato l’accaduto, nutrendo anche la speranza di rintracciare chi lo ha aiutato a uscire dalle lamiere. “Voglio ringraziare quegli angeli - ha scritto - che verso le 15 si trovavano sulla Cassia bis. Mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall'altra parte della strada”.

"Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato - ha spiegato - se vedete questo messaggio scrivetemi. Una si chiamava Chiara". Contattato dopo l'incidente da Il Tempo, Cirillo ha detto: "Sto meglio, ma devo riprendermi. Ho bisogno di un periodo di convalescenza. Sono vivo per miracolo”.