Maria De Filippi, la confessione di Angelina: "Ora ho paura"

Un lungo sfogo quello a cui si è lasciata andare Angelina Mango, allieva della scuola di Amici. A pochi giorni dal Serale, la cantante, che è anche figlia di Mango, ha confidato a Maria De Filippi dubbi, paure e giudizi negativi su se stessa. In particolare, ha detto di avere paura che una volta fuori dal programma possa tornare a provare rabbia nei confronti di se stessa e farsi del male.

“Nella scuola sono stata bene, mentre prima non stavo bene - ha rivelato Angelina -. Ho paura di ritornare a odiarmi così tanto. Non sono più disprezzante nei miei confronti ma sono soprattutto arrabbiata”. Poi ha aggiunto: "Fuori ho paura di me stessa perché sono più libera di farmi del male da sola, mentre qui sono più controllata perché ci sono le telecamere”.

Dietro lo sfogo della cantante sembrano esserci insicurezze pregresse, che la De Filippi ha provato a indagare. Angelina, però, non ha fornito ulteriori dettagli. La padrona di casa allora l'ha rassicurata dicendo che la persona che lei è nella scuola è la stessa che poi ci sarà fuori. A quel punto l'allieva si è scusata con la conduttrice e l'ha ringraziata per le sue parole.