Belen assente alle "Iene", vita stravolta? Girano voci

Tam tam impazzito sui social. Belen Rodriguez è incinta?", si chiedono in molti. La showgirl argentina, infatti, non ha potuto condurre l’ultima puntata de Le Iene, martedì scorso per "problemi di salute" come annunciato dagli stessi autori del programma. Una motivazione che ha preoccupato molto i suoi fan e i telespettatori anche perché oltre alla assenza giustificata Belen è praticamente sparita dai social. O meglio, il 16 marzo, a sorpresa, la showgirl ha fatto un misterioso ritorno su Instagram, dove ha pubblicato uno scatto insieme ai suoi due figli, Santiago e Luna Marie, e senza Stefano De Martino. Soprattutto non ha scritto nulla sui suoi problemi di salute.

Belen assente alle Iene, poi questa foto: drammatico sospetto | Guarda

A quel punto i suoi follower si sono scatenati. E tutti hanno cominciato a fare ipotesi su cosa possa avere Belen Rodriguez. Molti di essi hanno pensato che la conduttrice de Le Iene possa essere in stato interessante, il che spiegherebbe il malore e l'assenza, dalla tv e dai social. Altri invece ritengono che Belen stia vivendo un momento di crisi con il marito De Martino visto che la coppia non si mostra insieme da un po' di tempo. Che i due siano di nuovo vicini alla separazione? Per ora spiegazioni ufficiali non ci sono. Bisogna attendere la prossima puntata de le Iene quando la Rodriguez tornerà in studio e forse spiegherà cosa le è accaduto,