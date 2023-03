Amanda Lear imbarazza la Goggi: "Ma sei nuda sotto?"

18 marzo 2023 a

Amanda Lear è stata ospite ieri sera 18 marzo della seconda puntata di Benedetta Primavera, il varietà di Rai 1 condotto da Loretta Goggi (affiancata da Luca e Paolo). La ex modella a un certo punto ha messo in imbarazzo la conduttrice. Indicando la sua camicetta, infatti, Amanda Lear ha chiesto alla Goggi: "Ma sei nuda sotto? È tutto trasparente". A quel punto il pubblico in studio è scoppiato a ridere. E Loretta ha subito precisato: "Ma stai scherzando? Ho sotto il mio body".

E non è finita qui. Perché Amanda Lear ha insistito: "È tutto trasparente però...". E ancora, ha aggiunto: "Questo è un programma per famiglie eh". Quindi la conduttrice ha ribattuto prontamente: "Famiglie attempate però, come lo sono io". E di nuovo il pubblico ha applaudito e riso.

Poi Amanda Lear ha confessato che le fa piacere concedere selfie, ma solo quando è truccata, per esempio dopo uno spettacolo a teatro ma non le piace affatto quando viene fermata in altri momenti privati, come quando fa la spesa: "Al supermercato una fan mi ha chiesto una foto, le ho detto di no perché non ero truccata ed ero brutta. Mi ha risposto che anche lei era brutta, ho pensato: 'Tu sei abituata ad essere brutta'".