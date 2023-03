Mare Fuori, il dolore segreto di Artem: "Vita difficilissima, chi mi ha salvato"

19 marzo 2023 a

Ormai da tempo è Mare Fuori mania. E il prossimo 22 marzo, mercoledì, andrà in onda l'ultima puntata della terza stagione della serie dei record, la più vista di sempre su Raiplay. Già in cantiere, ovviamente, la quarta stagione, mentre già si ragiona sulla quinta e sulla sesta.

Confermatissimo Pino O'Pazzo, interpretato da Artem, che ha deciso di raccontarsi in un'intervista al settimanale DiPiùTv. Intervista intima in cui si è lasciato andare a rivelazioni personali.

"Fino a poco tempo fa la mia vita è stata difficilissima - rivela -. Poi, un giorno, ho sentito il bisogno di pregare, mi sono rivolto a Gesù e gli ho chiesto di aiutarmi a cambiare, e Lui mi ha aiutato a farlo", ha raccontato Artem.

L'attore è arrivato in Italia quando era bambino insieme ai genitori, una famiglia che arrivava dall'Ucraina. Il padre cercava fortuna in Italia e così Artem, di punto in bianco, si è trovato in un paese non suo, senza conoscere la lingua. Infatti, i primi tempi sono stati difficili, per tutta la famiglia: "Non vivevamo certo nel lusso, facevamo fatica ad arrivare a fine mese e persino a comprare un paio di scarpe. Non ne volevo sapere di andare a scuola, sono stato un ribelle", conclude Artem nel racconto delle sue origini.