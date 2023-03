Littizzetto, la lettera contro la Meloni: "Orrore in Rai", scoppia la bufera

20 marzo 2023 a

Scoppia la bufera a Che tempo che fa. Luciana Littizzetto e Fabio Fazio mettono a segno uno dei loro colpi, uno di quei monologhi che scatenano la tempesta. Protagonisti del messaggio della Littizzetto letto nell'ora di punta del prime time della domenica sera su Rai 3 sono due bambini, uno, figlio di una coppia etero, l'altro figlio di una coppia di omosessuali. Il tutto guarda caso il giorno dopo la manifestazione di Milano contro il divieto di trascrizione dei figli delle coppie omo a cui ha partecipato anche la segretaria del Pd, Elly Schlein.

I passaggi che hanno fatto discutere (e non poco) sono questi: "Non puoi fermare l’amore, al massimo puoi fargli lo sgambetto, ma poi lui si alza in piedi e va avanti", applausi in studio per la comica, con Fazio che ha commentato: "Con tutto il rispetto per chi ci governa, cerchiamo di non costruire altro dolore”. Insomma un vero e proprio attacco all'esecutivo in prima serata. E la risposta da parte del centrodestra non si è fatta attendere. C'ha pensato Maurizio Gasparri a intervenire: "Patetica demagogia della #Littizzetto #CTCF propaganda per l’utero in affitto, lesione diritti donne, compravendita bambini #orroreRai". Insomma il caso è aperto e di sicuramente non si chiuderà presto...